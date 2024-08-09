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22:53, 9 августа 2024Силовые структуры

На избивших в автобусе пенсионера за фразы о «Вагнере» пассажиров завели дело

На двух мужчин, избивших пенсионера в автобусе за критику «Вагнера», завели дело

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Уголовное дело завели против двух мужчин, которые применили силу к 87-летнему пассажиру автобуса за его критику в отношении бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительны органах.

Как стало известно ранее, пенсионер нелестно высказался о военных ЧВК, когда транспортное средство проезжало мимо мемориала вагнеровцам в центре столицы, за это двое пассажиров с силой заломали ему руки и вывели его из автобуса, при этом стоявшая рядом женщина пыталась их остановить и помось мужчине.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»)», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что мужчины, которые вывели пенсионера из автобуса, сдали его полицейским. Правоохранители отпустили его без составления протокола, но затем обе стороны написали друг на друга заявления.

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      Александра Синицына
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