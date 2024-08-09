В Москве 87-летнего мужчину скрутили и сдали в полицию за фразу о ЧВК «Вагнер»

В Москве 87-летнего пенсионера скрутили в автобусе за фразу о ЧВК «Вагнер»

В Москве пассажиры автобуса скрутили 87-летнего пенсионера за фразу о ЧВК «Вагнер». Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

На кадрах двое мужчин заламывают ему руки и со словами «на выход, дядуля» выводят его из салона. Затем россиянина сдают полицейским.

Перед попавшим на видео эпизодом пенсионер якобы нелестно высказался о сотрудниках ЧВК «Вагнер», когда автобус проезжал мимо мемориала вагнеровцам в центре столицы. На это обратили внимание другие пассажиры.

Полицейские отпустили пожилого мужчину без составления протокола. После этого обе стороны инцидента написали друг на друга заявления.

9 августа командиры ЧВК «Вагнер» вышли на связь после продолжительного молчания, прервать которое их вынудили события в Курской области. Руководители ЧВК заявили о верности России и выразили готовность «развернуться в боевые порядки по первому зову».