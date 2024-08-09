На Олимпиаде умер бывший конкурент Блаттера в борьбе за пост президента ФИФА

Экс-временный глава ФИФА Хаяту умер во время Олимпиады в Париже

Бывший глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Исса Хаяту умер в Париже во время посещения летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщается на сайте CAF.

«CAF и африканский футбол будут вечно благодарны президенту Хаяту за его огромный и далеко идущий вклад на протяжении многих лет в развитие и рост футбола в Африке», — заявил глава CAF Патрис Мотсепе. Причины смерти 77-летнего функционера не уточняются.

Хаяту возглавлял CAF с 1988 по 2017 год, а в 2002-м он был конкурентом Йозефа Блаттера в борьбе за пост главы Международной федерации футбола (ФИФА). На тех выборах камерунец потерпел поражение.

Олимпиада продлится до 11 августа. Хаяту в течение 15 лет был членом Международного олимпийского комитета (МОК).