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09:41, 9 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали число эвакуированных из Сумской области

Артюх: из Сумской области с начала года эвакуировали более 18 тысяч человек

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С начала 2024 года власти Украины эвакуировали из граничащих с Россией районов Сумской области более 18 тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх, передает ТАСС.

«В целом за этот год у нас уже эвакуировано более 18 тысяч населения, и [в том числе] 2 415 детей — из приграничных общин», — сказал он.

В среду, 7 августа, Артюх заявлял, что из Сумской области планируется вывезти около шести тысяч человек, проживающих в 23 населенных пунктах. По его словам, среди эвакуируемых жителей будут 425 детей.

Ранее в Днепропетровской области Украины взрывом был поврежден объект инфраструктуры. Как рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак, люди при этом не пострадали.

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      Александр Курбатов
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