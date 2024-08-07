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17:19, 7 августа 2024Бывший СССР

На Украине решили эвакуировать несколько тысяч человек из Сумской области

На Украине решили эвакуировать шесть тысяч человек из Сумской области

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские власти собираются принудительно вывезти около шести тысяч человек, проживающих в 23 населенных пунктах Сумской области под предлогом обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх, пишет ТАСС.

По его словам, среди эвакуируемых жителей также будут 425 детей. В Сумской области уже более суток работает воздушная тревога, поступило множество сообщений о взрывах.

Ранее на Украине решили принудительно эвакуировать детей из Селидово под Донецком. Также было принято решение о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Селидовской, Кураховской и Ильиновской общин.

До этого на Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных Вооруженным силам Украины населенных пунктов в Донецкой народной республике. Всего Министерство интеграции планирует эвакуировать 21 ребенка.

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      Илья Таксюр
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