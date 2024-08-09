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08:38, 9 августа 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины после взрыва был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Разрушена инфраструктура. Люди не пострадали», — написал он 9 августа в 7:30 утра. При этом глава региона не уточнил, какой именно объект был поврежден.

Незадолго до этого появились сообщения о повреждении инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Так, по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, за ночь в регионе прозвучало 405 взрывов.

Днем ранее, 8 августа, три серии взрывов прозвучали в Харькове. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Александр Курбатов
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