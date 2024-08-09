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08:06, 9 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — заявил он. Федоров не стал уточнять, о каких конкретно объектах идет речь, но отметил, что в регионе за ночь прозвучало 405 взрывов.

Прежде Министерство обороны России сообщило, что артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили около взвода ВСУ у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Выжившие боевики спешно оставили свои позиции.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Киев может попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, это связано с отчаянным положением ВСУ на фронте.

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      Артём Верейкин
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