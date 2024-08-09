На Западе заявили об угрозе для карьеры главкома ВСУ

Economist: карьера главкома ВСУ Сырского зависит от исхода действий под Курском

Карьера главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского может находиться под угрозой в связи с попыткой прорыва в Курскую область. Об этом сообщает журнал The Economist.

Издание обратило внимание, что главком ВСУ часто подвергается критике на Украине. «Люди все еще могут сомневаться, разумно ли было выделять столько военнослужащих для вторжения, когда критически важные линии фронта тонки. Ответ на этот вопрос будет зависеть от успеха операции», — говорится в материале. По мнению автора статьи, «ставки настолько высоки, что карьера генерала Сырского может зависеть от этого».

Ранее телеканал CNN сообщил, что в команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского случился раскол, поскольку подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия против России.

6 августа украинские военные начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. В операции участвовали до 300 боевиков, около 20 боевых бронированных машин и 11 танков.

