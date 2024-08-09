«Надо все вырубать». ВСУ могли получить доступ к дорожным камерам Курской области для слежки за российскими военными

ВСУ могли получить доступ к камерам под Курском и вычислить движение колонн

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгнувшиеся в Курскую область, могли получить доступ к камерам на дорогах региона и таким образом отслеживать перемещение российских войск.

Военкор Александр Коц также допустил подобное и призвал как можно скорее отключить их. Его коллега Евгений Поддубный добавил, что необходимо отключать и камеры на гражданских объектах, в том числе в частных домах.

ВСУ могли вычислить по камерам российскую колонну

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВСУ уже опубликовали кадры с дорожных камер в Курской области. На них попали российские военнослужащие на улицах одного из населенных пунктов и бронеавтомобиль с соответствующим опознавательным знаком ВС РФ.

Видео было опубликовано днем в пятницу в украинском канале «Думки фронтовика» с подписью «мы все видим».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Получив доступ к камерам, ВСУ, как утверждает канал «РВ», вычислили движение российской военной колонны. Там также предупредили местных жителей, что украинцы могут получить доступ и к частным камерам на домах, если они не под паролем.

В Минобороны России ситуацию не комментировали.

Коц призвал «все вырубать» и проигнорировать контроль за нарушениями ПДД

Военкор Александр Коц назвал ситуацию проблемой, которую надо срочно решить.

«Проехал сейчас по трассе от Рыльска до Курска через Льгов, дорога рабочая, движение по ней есть. Обратил внимание, что по всей трассе работают камеры. Прям мигают лампочками. Надеюсь, это бутафория. Ведь и без моего наблюдения наверняка эти камеры уже отключены», — пояснил Коц.

Он допустил, что ВСУ могут иметь доступ к этим камерам и отслеживать передвижение российской техники.

Надо все вырубать, если уже нет Александр Коц военный корреспондент

Его коллега Евгений Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области и лечащийся сейчас в Москве, согласился с предположением Коца, напомнив, что власти региона не раз сообщали о мощных DDoS-атаках, направленных на инфраструктуру операторов связи.

«Ввиду ситуации меры по отключению камер наружного наблюдения нужны и для гражданских объектов — частных и многоэтажных домов», — призвал он. Поддубный сообщил, что в 2022 году в Севастополе ВСУ использовали камеры наружного наблюдения в городе для координации атаки дронов, после чего их отключали.

Бои в Курской области продолжаются

Ранее 9 августа Вооруженные силы России нанесли удар истребителями-бомбардировщиками Су-34 по украинским бойцам и технике в Курской области. Кроме того, Минобороны наращивает силы в приграничье, где продолжаются активные боевые действия с формированиями ВСУ. Ранее ведомство показало кадры выдвижения подразделений ВС РФ в Суджанский район Курской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В свою очередь, стала известна численность наступающих на Курскую область сил ВСУ. Предполагается, что Киев бросил в атаку на Курскую область элитную 80-ю десантно-штурмовую бригаду, она действует при поддержке 22-й и 88-й механизированных бригад. Численность каждого соединения, плотно укомплектованного западной техникой, составляет около двух тысяч человек.