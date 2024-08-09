Найдены доказательства обучения украинскими инструкторами повстанцев-туарегов в Мали

KP.RU: найдены доказательства присутствия украинских инструкторов в Мали

Найдены доказательства присутствия украинских инструкторов в Мали с целью обучения повстанцев-туарегов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источники.

«Украинские спецы обучают туарегов тактике ведения боя и использованию различных видов оружия. Предположительно, первая из таких групп прошла обучение в начале нынешнего года, и тренировка новых (в "серых" зонах Сахары, находящихся под контролем террористов) продолжается», — заявил источник.

Российский военный на условиях анонимности поделился с изданием фотографиями медицинских карточек туарегов, найденных в ноябре 2023 года при освобождении города Кидаль. В документах содержатся подписи на русском языке. По словам источника, в результате проверки было установлено, что «украинцы занимаются подготовкой боевиков, поставляют им оружие» и беспилотники.

7 августа Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с требованием расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок в Африке.