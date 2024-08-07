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18:52, 7 августа 2024Мир

Нигер и Мали обратились к СБ ООН из-за Украины

Нигер и Мали потребовали СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной

Фото: Mao Lei / Globallookpress.com

Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности (СБ) ООН и потребовали расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок в Африке. Об этом сообщил замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара, передает РИА Новости.

«Мали связалась с СБ ООН с целью расследовать информацию о поддержке Украиной боевиков в Африке. Мали и Нигер передали этот вопрос в организацию», — отмечает агентство.

Уатара усомнился в способности Киева поддерживать разведданными местных повстанцев. Он допустил, что такая информация могла быть передана через американские либо французские спецслужбы.

Ранее Мали и Нигер заявили о разрыве дипотношений с Украиной.

В конце июля стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.

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      Дарья Устьянцева
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