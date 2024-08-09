Названа цель атаки ВСУ на Липецк

Военный эксперт Климов: Липецк оказался под прицелом из-за военного аэродрома

Атака на Липецк произошла из-за того, чтобы создать ощущение масштабности угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе со «Взглядом» заявил военный эксперт Максим Климов.

По его словам, Украина давно составила список российских городов, до которых «могут дотянуться» украинские беспилотники, поэтому сейчас Киев атакует по доступному перечню населенных пунктов. «Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», — отметил Климов.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб российской военной инфраструктуре на фоне попытки прорыва в Курской области. Климов допустил, что подобным образом офис президента Украины Владимира Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Киева.

«При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», — прогнозирует эксперт.

Часть жителей Липецкой области начали эвакуировать 9 августа после массированной атаки дронов ВСУ. В зону эвакуации попали 416 домовладений. По информации Минобороны, над Липецкой областью перехватили 19 дронов.