Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 9 августа 2024Наука и техника

Продажи электрокаров в Китае побили рекорд

Reuters: электрокары впервые обогнали автомобили с ДВС по продажам в Китае

Фото: China Daily / Reuters

В Китае продажи электрокаров и гибридных автомобилей впервые первысили продажи традиционных машин. Об этом сообщает Reuters.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в июле продажи так называемых новых энергетических автомобилей (NEV), к которым относятся электромобили и гибриды, выросли на 37 процентов и составили рекордные 50,7 процента. Таким образом, на автомобили с двигателем внутреннего сгорания впервые пришлось меньше половины рынка.

Специалисты отметили, что в 2021 году на автомобили NEV приходилось всего 7 процентов рынка. «Это важный этап, который подчеркивает, насколько крупнейший в мире авторынок опередил западные аналоги в принятии электромобилей», — заявили опрошенные агентством аналитики. Для сравнения, в США доля продаж электрокаров и гибридных автомобилей в первом квартале года составила 18 процентов.

В материале говорится, что снижение продаж на внутреннем рынке побудило власти Китая увеличить субсидии на покупку транспортных средств до 20 тысяч юаней, или около 240 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых городах сняли ряд касающихся автомобилей ограничений.

В конце июля в корпорации Xiaomi рассказали о планах выйти на мировой рынок автомобилей. По словам главы компании Лея Цзюня, это произойдет «в подходящее время».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо все вырубать». ВСУ могли получить доступ к дорожным камерам Курской области для слежки за российскими военными

      В Дагестане мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил двоих силовиков

      Apple впервые за 14 лет обновит свой самый дешевый компьютер

      Минобразования Украины утвердило курс украиноцентричной школьной истории

      Женщина бросила в мужа буррито и попала за решетку

      В Днепропетровской области оказалось повреждено промышленное предприятие

      Темнокожая блогерша сняла квартиру на Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор

      Покалывания в руках и ногах оказались симптомом опасного заболевания

      Россия назвала позором молчание руководства ООН по поводу вторжения ВСУ в Курскую область

      Раскрыта лучшая поза для снимков в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше