Продажи электрокаров в Китае побили рекорд

Reuters: электрокары впервые обогнали автомобили с ДВС по продажам в Китае

В Китае продажи электрокаров и гибридных автомобилей впервые первысили продажи традиционных машин. Об этом сообщает Reuters.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в июле продажи так называемых новых энергетических автомобилей (NEV), к которым относятся электромобили и гибриды, выросли на 37 процентов и составили рекордные 50,7 процента. Таким образом, на автомобили с двигателем внутреннего сгорания впервые пришлось меньше половины рынка.

Специалисты отметили, что в 2021 году на автомобили NEV приходилось всего 7 процентов рынка. «Это важный этап, который подчеркивает, насколько крупнейший в мире авторынок опередил западные аналоги в принятии электромобилей», — заявили опрошенные агентством аналитики. Для сравнения, в США доля продаж электрокаров и гибридных автомобилей в первом квартале года составила 18 процентов.

В материале говорится, что снижение продаж на внутреннем рынке побудило власти Китая увеличить субсидии на покупку транспортных средств до 20 тысяч юаней, или около 240 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых городах сняли ряд касающихся автомобилей ограничений.

В конце июля в корпорации Xiaomi рассказали о планах выйти на мировой рынок автомобилей. По словам главы компании Лея Цзюня, это произойдет «в подходящее время».