Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью опроверг слухи об уходе на СВО

Подрывник из Рязани Сидики опроверг информацию о желании уйти на СВО

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг информацию о том, что он намерен отправиться в зону спецоперации (СВО) для искупления вины. Об этом агентству РИА Новости сообщил его адвокат Игорь Поповский.

«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — заявил юрист. Прежде сообщалось, что подрывник раскаялся в содеянном и выразил желание «искупить вину кровью».

Житель Рязани Сидики был задержан представителями МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) в 2023 году. Он обвиняется в подрыве железной дороги в Рязанской области, за что украинские спецслужбы обещали выплатить ему 15 тысяч долларов. Деньги подрывнику так и не пришли.

Ранее стало известно, что Руслан Сидики обращался в посольство Италии за консульской помощью. Защита просила консула посетить обвиняемого в следственном изоляторе.