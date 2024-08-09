Осужденный по делу об убийстве Немцова оказался на СВО

ТАСС: осужденный по делу об убийстве Немцова Эскерханов отправился на СВО

Один из осужденных по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освобожден из колонии и заключил контракт с Минобороны, после чего отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Эскерханов в марте подписал контракт с Минобороны на один год, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он оказался в одном из штурмовых подразделений.

Остальные соучастники расправы над Немцовым находятся в колонии и заключать контракт для участия в СВО не захотели.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем преступления, по материалам расследования, был бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчик так и не был установлен. В феврале 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает какой-либо новой информацией о расследовании.

Политическую деятельность он начал с получения должности губернатора Нижегородской области в 1991 году. После двух сроков Немцов перешел на работу в правительство России. Был министром топлива и энергетики, в 1997 году стал первым заместителем председателя правительства, входил в Совет безопасности Российской Федерации.