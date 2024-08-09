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07:30, 9 августа 2024Из жизни

Порномодель рассказала о растущей популярности одной сексуальной фантазии

Фото: @nova_hawthorne

Австралийская порномодель Нова Хоторн утверждает, что растет популярность сексуальных фантазий, связанных с супружеской изменой. Об этом сообщает сайт Ladbible.

Хоторн рассказала, что многие клиенты, которые обращаются к ней на Onlyfans, хотят разыграть сценарий, в котором она изображает их любовницу. Для правдоподобия они иногда просят ее упоминать имя своих жен.

По словам Хоторн, она пришла к выводу, что многих мужчин втайне возбуждают мысли об измене. Кроме того, как ей кажется, есть и еще одно объяснение популярности подобного сценария.

Я часто раздумывала о психологической подоплеке этой фантазии, и в голову сразу приходило, что эти люди разыгрывают ситуации, в которых они у кого-то вызывают желание

Нова Хоторнпорномодель
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      Олег Парамонов
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