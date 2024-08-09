Призер Олимпиады-2024 потеряла сознание во время пресс-конференции

Призер Олимпиады-2024 Ким Е Джи потеряла сознание во время пресс-конференции

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в стрельбе из пневматического пистолета Ким Е Джи потеряла сознание во время пресс-конференции. Об этом сообщает Ренхап.

Мероприятие проходило в южнокорейском городе Имсил. В ходе беседы с журналистами у спортсменки случилась судорога, после чего она упала в обморок. Стрелка приводили в чувство около 10 минут, после чего Е Джи госпитализировали.

По предварительной информации, корейская атлетка потеряла сознание из-за стресса и истощения организма после участия в Играх. В тренерском штабе сборной Южной Кореи заявили, что ранее со спортсменкой не происходило ничего подобного.

31-летняя Ким Е Джи на Играх в Париже завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Она также является победительницей Кубка мира-2024 в Баку в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров.