Раскрыта лучшая поза для снимков в купальнике

Звезды выгибают спину и приподнимают руку ради идеальной фигуры на фото в бикини

Журналисты The Sun раскрыли лучшую позу для фотосессий в купальнике. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Знаменитости часто фотографируются на пляже в определенной позе, которая выгодно подчеркивает достоинства их фигур и скрывает недостатки тела. На размещенных кадрах видно, что звезды выгибают спину, приподнимая при этом руку за голову, тем самым удлиняя силуэт. Отмечается, что в таком положении тела живот также выглядит более подтянутым.

Подобными снимками в бикини делились предпринимательница Кайли Дженнер, ведущая Аманда Холден, манекенщица Майя Джама, певица Николь Шерзингер и другие инфлюэнсеры. «Таким образом знаменитости пытаются создать идеально изогнутую форму тела под названием "лебединая шея"», — пояснила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Ранее жена Милоша Биковича, показала фигуру после родов. Сербская модель и юристка Ивана Малич позировала в полосатом купальнике на балконе, накинув на плечи парео.