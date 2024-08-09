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19:22, 9 августа 2024Ценности

Раскрыта лучшая поза для снимков в купальнике

Звезды выгибают спину и приподнимают руку ради идеальной фигуры на фото в бикини

Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Журналисты The Sun раскрыли лучшую позу для фотосессий в купальнике. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Знаменитости часто фотографируются на пляже в определенной позе, которая выгодно подчеркивает достоинства их фигур и скрывает недостатки тела. На размещенных кадрах видно, что звезды выгибают спину, приподнимая при этом руку за голову, тем самым удлиняя силуэт. Отмечается, что в таком положении тела живот также выглядит более подтянутым.

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Подобными снимками в бикини делились предпринимательница Кайли Дженнер, ведущая Аманда Холден, манекенщица Майя Джама, певица Николь Шерзингер и другие инфлюэнсеры. «Таким образом знаменитости пытаются создать идеально изогнутую форму тела под названием "лебединая шея"», — пояснила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Ранее жена Милоша Биковича, показала фигуру после родов. Сербская модель и юристка Ивана Малич позировала в полосатом купальнике на балконе, накинув на плечи парео.

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      Карина Черных
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