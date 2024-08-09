Раскрыто содержание уголовного дела против задержанного экс-замглавы Генштаба

Экс-замглавы Генштаба Шамарин мог получить взятки за поставку раций в войска

Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин мог получить взятки за поставку в войска определенной модели раций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Шамарин получил 30 миллионов рублей за увеличение объемов поставок в войска раций определенной модели.

Ранее адвокат Игорь Дюкин заявил, что его подзащитный признал вину в получении 19 миллионов рублей. Тем не менее он не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения в получении взятки в особо крупном размере.