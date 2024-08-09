Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 9 августа 2024Забота о себе

Раскрыты необычные методы избавления от икоты

Терапевт Тарасенко: избавиться от икоты помогут кубик льда и поза льва

Фото: Unsplash

Рефлекс икания может защищать человека от чрезмерного употребления жидкости или переедания, однако доставляет человеку дискомфорт, рассказал семейный терапевт Иван Тарасенко. Необычные методы избавления от нее врач раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Первым способом избавиться от икоты Тарасенко назвал так называемую позу льва. Чтобы принять ее, надо встать на четвереньки и опустить локти на пол, а после равномерно и глубоко дышать около минуты. «Эта поза ослабляет живот и таким образом заставляет перекатывать воздушный пузырь в области диафрагмы. Данный способ, на мой взгляд, самый действенный в отличие от более распространенных», — отметил терапевт.

Кроме того, по словам Тарасенко, устранить икоту поможет медленное и глубокое дыхание в бумажный пакет, который при этом должен надуваться и сдуваться. В то же время он предостерег от использования полиэтиленового пакета во избежание асфиксии. Также врач назвал и другие действенные способы: можно 30 секунд полоскать горло холодной кипяченой водой, предварительно растворив в ней пару кубиков льда; выпить немного лимонного сока; аккуратно надавить на диафрагму в области, где кончаются ребра; съесть чайную ложку сахара или рассосать кубик льда.

Материалы по теме:
Почему снятся ночные кошмары? И как от них избавиться? Объясняет врач
Почему снятся ночные кошмары?И как от них избавиться? Объясняет врач
15 мая 2023
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей. Простые способы быстро заснуть при бессоннице
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей.Простые способы быстро заснуть при бессоннице
5 июля 2023
Как не спать всю ночь? Лучшие способы, которые помогут взбодриться и пережить бессонную ночь
Как не спать всю ночь?Лучшие способы, которые помогут взбодриться и пережить бессонную ночь
15 августа 2023

Терапевт уточнил, что от икоты может помочь массаж сонной артерии, которую легко найти по пульсации — по бокам от щитовидного хряща. Для этого нужно лечь на ровную поверхность и расслабиться, повернуть голову налево и нащупать сонную артерию с правой стороны, добавил Тарасенко. Врач посоветовал массировать сонную артерию мягкими круговыми движениями в течение 5-10 секунд. Однако этот способ, отметил он, не стоит использовать при беременности, заболеваниях сердца и нарушении кровоснабжения мозга.

Ранее невролог Наталья Шиндряева предупредила, что длительная икота может сигнализировать о ряде опасных болезней. Среди них она выделила рак и инсульт.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      В Минобороны России назвали взятые под контроль в зоне СВО населенные пункты за неделю

      Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше