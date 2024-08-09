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16:52, 9 августа 2024Мир

Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

МИД: Москва направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом граждан РФ

Россия направила властям Нигера просьбу о помощи в связи с информацией о захвате террористами в стране двух российских граждан. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно захвата заложников в Нигере.

«Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями», — говорится в публикации.

Отмечается, что посольство России в Бамако (Республика Мали) находится в постоянном контакте с властями Нигера. Москва намерена продолжать прикладывать усилия по освобождению заложников, подчеркивается в сообщении.

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      Лина Пивоварова
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