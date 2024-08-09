Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

Россия направила властям Нигера просьбу о помощи в связи с информацией о захвате террористами в стране двух российских граждан. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно захвата заложников в Нигере.
«Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями», — говорится в публикации.
Отмечается, что посольство России в Бамако (Республика Мали) находится в постоянном контакте с властями Нигера. Москва намерена продолжать прикладывать усилия по освобождению заложников, подчеркивается в сообщении.