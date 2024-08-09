Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 9 августа 2024Экономика

Россиян научили правильно пользоваться обоями

Дизайнер Тычино: нельзя обклеивать комнату одинаковыми обоями

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Нельзя обклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями. Такое решение сделает интерьер помещения монотонным и лишит его уюта. О том, как правильно использовать обои, рассказала эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, передает «БелНовости».

Дизайнер советует использовать несколько обоев при оформлении комнаты. К примеру, одну стену можно обклеить бежевыми обоями, а другую — светло-зелеными. Также стоит выбирать отделочную материалы с разными рисунками. Кроме того, можно покрыть обоями только две стены, а остальные покрыть краской.

Ранее Тычино посоветовала владельцам маленьких квартир активно использовать выдвижные ящики для хранения вещей. Они станут хорошей альтернативой полкам.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Призер Олимпиады-2024 потеряла сознание во время пресс-конференции

      Созданы сосуды для искусственных сердец

      Толпа туристов устроила массовую драку в Таиланде и попала на видео

      Прокат самокатов и велосипедов подорожал

      Давшего показания на Шамарина генерала Минобороны России вернули в колонию

      Совет командиров ЧВК «Вагнер» сделал заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

      Вокалист «На-На» призвал жаловаться на выступающих пьяными артистов

      Россиянка нашла «сатанинский гриб»

      ВСУ вновь атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше