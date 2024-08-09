Россиян научили правильно пользоваться обоями

Дизайнер Тычино: нельзя обклеивать комнату одинаковыми обоями

Нельзя обклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями. Такое решение сделает интерьер помещения монотонным и лишит его уюта. О том, как правильно использовать обои, рассказала эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, передает «БелНовости».

Дизайнер советует использовать несколько обоев при оформлении комнаты. К примеру, одну стену можно обклеить бежевыми обоями, а другую — светло-зелеными. Также стоит выбирать отделочную материалы с разными рисунками. Кроме того, можно покрыть обоями только две стены, а остальные покрыть краской.

Ранее Тычино посоветовала владельцам маленьких квартир активно использовать выдвижные ящики для хранения вещей. Они станут хорошей альтернативой полкам.