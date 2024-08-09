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11:39, 9 августа 2024Силовые структуры

Россиянка пыталась сжечь спящего мужа и выпрыгнула с третьего этажа

В Москве женщина пыталась сжечь спящего мужа, а потом выпрыгнула с балкона

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В московском районе Гольяново 36-летняя местная жительница пыталась сжечь спящего мужа, а после выпрыгнула с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в пятиэтажке вечером 8 августа. Семейная пара сильно поругалась, а после мужчина ушел спать. Его супруга, движимая сильной обидой, подожгла футболку москвича и бросила ее на коврик около кровати, на которой спал муж. После этого женщина решила скрыться от пожара и спрыгнула с третьего этажа.

В результате соседи оперативно вызвали пожарных, поэтому мужчина не пострадал. Поджигательница находится в больнице с переломом позвоночника и травмой грудной клетки.

Ранее в Подмосковье 36-летний местный житель во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег. В отношении него завели дело.

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      Варвара Митина
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