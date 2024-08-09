Сборная Англии по футболу объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии стал Ли Карсли

Сборная Англии по футболу объявила имя специалиста, который назначен временно исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Должность займет Ли Карсли, возглавлявший молодежную команду англичан. В Футбольной ассоциации Англии заявили, что тренер будет руководить сборной в сентябрьских матчах. При этом Карсли может задержаться на посту до конца осени, пока идет процесс подбора нового главного тренера.

16 июля Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии. 53-летний специалист оставил должность после поражения от сборной Испании в финале Евро-2024.

Саутгейт вывел англичан в финал чемпионата Европы второй раз подряд, но оба раза терпел неудачу. Он руководил командой с 2016 года.