Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
Завтра
02:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Франция U23
Сегодня
19:00 (Мск)
Испания U23
Олимпийские игры (м)|Финал
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Реджана
Кубок Италии|1/32 финала
16:44, 9 августа 2024Спорт

Сборная Англии по футболу объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии стал Ли Карсли
Ли Карсли

Ли Карсли. Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Сборная Англии по футболу объявила имя специалиста, который назначен временно исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Должность займет Ли Карсли, возглавлявший молодежную команду англичан. В Футбольной ассоциации Англии заявили, что тренер будет руководить сборной в сентябрьских матчах. При этом Карсли может задержаться на посту до конца осени, пока идет процесс подбора нового главного тренера.

16 июля Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии. 53-летний специалист оставил должность после поражения от сборной Испании в финале Евро-2024.

Саутгейт вывел англичан в финал чемпионата Европы второй раз подряд, но оба раза терпел неудачу. Он руководил командой с 2016 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «До последней капли крови». Командиры ЧВК «Вагнер» заявили, что готовы отбивать вторжение ВСУ в Курской области

      Назван простой способ отмыть натяжной потолок

      В беспилотники-камикадзе от «Калашникова» внедрят нейросети

      Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

      Калечащего пациентов костоправа Скрипника приговорили за лечение людей молотком

      Внешность Леди Гаги на свидании с женихом раскритиковали в сети

      Нидерланды назвали удары украинских F-16 по России соответствующими Уставу ООН

      Российский регион третий раз за год увеличил выплату за подписание контракта с Минобороны

      Сборная Англии по футболу объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера

      Генпрокуратуру попросили проверить интервью Лебедева Дудю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше