Сломанные дворники помешали российскому самолету приземлиться в Москве с первого раза

Российский самолет не смог приземлиться в Шереметьево из-за сломанных дворников

Сломанные дворники помешали российскому самолету приземлиться с первого раза в московском аэропорту Шереметьево во время грозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что Boeing 737 заходил на посадку около 12:30 мск 8 августа. На высоте 1200 метров у лайнера перестали работать стеклоочистители. Командир воздушного судна доложил о проблеме диспетчерам и запросил уход в зону ожидания до улучшения погодных условий.

Как пишет источник, через полчаса пилоты со второй попытки совершили благополучную посадку. Через несколько часов после того, как специалисты починили дворники, лайнер улетел в Набережные Челны.

7 августа самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности. На борту лайнера находились 162 пассажира.