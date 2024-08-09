Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:25, 9 августа 2024Путешествия

Сломанные дворники помешали российскому самолету приземлиться в Москве с первого раза

Российский самолет не смог приземлиться в Шереметьево из-за сломанных дворников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сломанные дворники помешали российскому самолету приземлиться с первого раза в московском аэропорту Шереметьево во время грозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что Boeing 737 заходил на посадку около 12:30 мск 8 августа. На высоте 1200 метров у лайнера перестали работать стеклоочистители. Командир воздушного судна доложил о проблеме диспетчерам и запросил уход в зону ожидания до улучшения погодных условий.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Как пишет источник, через полчаса пилоты со второй попытки совершили благополучную посадку. Через несколько часов после того, как специалисты починили дворники, лайнер улетел в Набережные Челны.

7 августа самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности. На борту лайнера находились 162 пассажира.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      Семья застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи попросила помочь с вывозом тела

      Российские войска почти зачистили Ивановку в ДНР

      В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

      Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше