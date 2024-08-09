В беспилотники-камикадзе от «Калашникова» внедрят нейросети

В беспилотники-камикадзе от концерна «Калашников» внедрят нейросети

В беспилотники-камикадзе разработки «Калашников» планируется внедрить нейросети. Об этом со ссылкой на президента концерна Алана Лушникова сообщает ТАСС.

«Мы работаем над внедрением автоматической системы целеуказания на конечном участке полета управляемого барражирующего боеприпаса. Это является одним из приоритетных направлений модернизации наших изделий», — сказал руководитель.

В феврале гендиректор компании «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман заявил РИА Новости, что в России разработана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне специальной военной операции (СВО), включая танки Leopard, боевые машины пехоты Bradley и другую технику.

В ноябре прошлого года агентство со ссылкой на информированный источник сообщило, что российские дроны «Орлан» оборудовали нейросетью, благодаря чему они научились автоматически распознавать технику Вооруженных сил Украины и НАТО в ходе разведывательных операций в зоне СВО.