В Курской области десятый раз за день объявили ракетную опасность

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе объявлена ракетная опасность

В Курской области десятый раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

\Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — попросил Смирнов.

Вечером в четверг, 8 августа, система противовоздушно обороны (ПВО) сбила над Курской областью запущенную с территории Украины ракету. Ранее в тот же день над регионом перехватили еще две украинские ракеты.

Утром 6 августа Курская область подверглась обстрелу со стороны украинской армии. Войска атаковали приграничный город Суджа. Ранее стало известно о прибытии бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территорию региона. Они вступили в бои против украинских частей под Суджей.