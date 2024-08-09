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00:07, 9 августа 2024Россия

В Курской области десятый раз за день объявили ракетную опасность

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе объявлена ракетная опасность

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Курской области десятый раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

\Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — попросил Смирнов.

Вечером в четверг, 8 августа, система противовоздушно обороны (ПВО) сбила над Курской областью запущенную с территории Украины ракету. Ранее в тот же день над регионом перехватили еще две украинские ракеты.

Утром 6 августа Курская область подверглась обстрелу со стороны украинской армии. Войска атаковали приграничный город Суджа. Ранее стало известно о прибытии бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территорию региона. Они вступили в бои против украинских частей под Суджей.

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      Марина Совина
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