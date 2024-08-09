В Латвии захотели ввести обязательную военную службу для женщин

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала идею введения обязательной военной службы для женщин. Ее слова передает агентство Baltnews.
По ее словам, женщины «не уступают мужчинам». Она добавила, что в оборонных службах для них есть возможность специализации.
«Я думаю, что это беспроигрышная ситуация для всех», — заключила министр.
Ранее стало известно, что Латвия инвестирует в развитие «армии дронов». Рига будет не только снабжать Киев беспилотниками, но и активнее внедрять их в свои войска.
До этого в Латвии захотели разрешить наем иностранцев в армию. Право на службу в армии Латвии будет у граждан стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли (помимо ЕС туда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины.