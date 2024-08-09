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10:26, 9 августа 2024Бывший СССР

В Латвии захотели ввести обязательную военную службу для женщин

Глава МИД Латвии поддержала введение обязательной военной службы для женщин

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала идею введения обязательной военной службы для женщин. Ее слова передает агентство Baltnews.

По ее словам, женщины «не уступают мужчинам». Она добавила, что в оборонных службах для них есть возможность специализации.

«Я думаю, что это беспроигрышная ситуация для всех», — заключила министр.

Ранее стало известно, что Латвия инвестирует в развитие «армии дронов». Рига будет не только снабжать Киев беспилотниками, но и активнее внедрять их в свои войска.

До этого в Латвии захотели разрешить наем иностранцев в армию. Право на службу в армии Латвии будет у граждан стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли (помимо ЕС туда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины.

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      Илья Таксюр
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