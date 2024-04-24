В Латвии захотели разрешить прием иностранцев в армию

Кабинет министров Латвии одобрил прием иностранцев в армию при военном положении

Кабинет министров Латвии одобрил поправки к Закону о военной службе. В соответствии с ними в случае введения в республике военного положения в армию страны смогут принимать иностранных граждан, сообщает Rus.lsm.lv.

«Право это (на прием на службу в армию Латвии — прим. "Ленты.ру") будет у граждан стран-участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (помимо ЕС туда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), НАТО, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Украины», — уточнили в издании.

При этом иностранцы, желающие вступить в Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии, будут обязаны находиться в стране на законных основаниях. Также у них не должно быть за плечами совершения тяжких преступлений, непогашенных судимостей и опыта службы в «советских или других иностранных службах нацбезопасности, разведки». Еще одним требованием указывается знание латышского, английского или французского языка.

Данный законопроект предстоит рассмотреть Сейму республики.

Ранее в Латвии заявили, что Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны. Об этом сообщил президент страны Эдгар Ринкевичс. Он также предложил обсудить введение обязательной службы в армии.

