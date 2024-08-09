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21:39, 9 августа 2024Наука и техника

В Минцифры раскрыли срок перехода аэропортов на отечественное ПО

Шадаев: аэропорты перейдут на отечественное ПО после принятия закона о КИИ

Фото: Aleksandra Pogiba / News.ru / Global Look Press

Российские аэропорты перейдут на отечественное программное обеспечение (ПО) после принятия закона об объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, планируется. Это в рамках законопроекта о КИИ», — раскрыл детали Шадаев.

Он отметил, что каждая отрасль установит свой срок введения ПО в зависимости от готовности.

Ранее сообщалось, что по указу президента России Владимира Путина с 2025 года операторы связи должны будут перевести все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные решения. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания выполнит эти требования. Однако на данный момент не определено, какие системы должны быть отнесены к КИИ, этот перечень должно утвердить Минцифры, добавил глава профильного департамента ведомства Дмитрий Тур.

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      Евгений Силаев
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