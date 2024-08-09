В России высказались о сроках начала переговоров с Украиной

Депутат Колесник не исключил начало переговоров РФ и Украины осенью

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о сроках начала переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В разговоре с «Лентой.ру» депутат не исключил возможность начала подобного взаимодействия этой осенью.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться осенью, когда, по его словам, Запад попытается их инициировать.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, об этом неоднократно говорил президент [России Владимир Путин]. Украина сама себе запретила вести переговоры с Россией, для начала они должны этот запрет отменить. Также непонятен статус Владимира Зеленского как президента», — отметил Колесник.

Россия на такие переговоры пойти может. Переговоры осенью, я думаю, будут Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

6 августа секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине и «формула Владимира Зеленского», бессмысленно, так как переговоры без России выглядят непонятно.

До этого, 1 августа, председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции, напомнила она.