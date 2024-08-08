Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 8 августа 2024Россия

В России назвали возможные сроки начала переговоров по Украине

Рогов: Запад попытается инициировать мирные переговоры по Украине осенью

Фото: Alina Smutko / Reuters

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут начаться осенью, когда Запад попытается их инициировать. Такие возможные сроки начала диалога назвал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Запад может перестать поддерживать Киев и чувствует, что может потерять контроль над всем постукраинским пространством. В связи с этим Брюссель «будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то и пытаться нас обмануть различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата и так далее», считает Рогов.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

6 августа секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине и «формула Владимира Зеленского», бессмысленно, так как переговоры без России выглядят непонятно.

До этого, 1 августа, председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции, напомнила она.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

      Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

      Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

      Звезда «Дневников вампира» рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии

      Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

      В России заявили о бездефицитном бюджете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше