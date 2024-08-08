В России назвали возможные сроки начала переговоров по Украине

Рогов: Запад попытается инициировать мирные переговоры по Украине осенью

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут начаться осенью, когда Запад попытается их инициировать. Такие возможные сроки начала диалога назвал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Запад может перестать поддерживать Киев и чувствует, что может потерять контроль над всем постукраинским пространством. В связи с этим Брюссель «будет стремиться зафиксировать контроль хоть над чем-то и пытаться нас обмануть различными переговорными треками по типу "Минск-1", "Минск-2", Нормандского формата и так далее», считает Рогов.

6 августа секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине и «формула Владимира Зеленского», бессмысленно, так как переговоры без России выглядят непонятно.

До этого, 1 августа, председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Новые регионы России стали частью страны, что было закреплено в Конституции, напомнила она.