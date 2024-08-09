В России заочно обвинили в экстремизме мэра Днепра за призывы к убийству россиян

СК завершил следствие по делу мэра Днепра Филатова об экстремизме

Завершено расследование уголовного дела мэра Днепра Бориса Филатова, заочно обвиняемого в экстремизме по национальному признаку и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело в отношении украинского мэра было возбуждено по поручению главы российского ведомства Александра Бастрыкина.

3 апреля 2022 года Филатов, высказываясь о россиянах на своей странице в соцсети, заявил, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.

Ранее 9 августа сообщалось, что следователи заочно предъявили обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и экс-начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры к их розыску и аресту.