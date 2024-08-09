В российском регионе объявили отбой воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил об отбое воздушной опасности

В Липецкой области был объявлен отбой воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов.

В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили атаку на Липецк. Артамонов рассказал, что город атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее стало известно, что один из беспилотников, упавших на территории Липецкой области, повредил объект энергетической инфраструктуры. В результате случившегося возникли нарушения электроснабжения.

Помимо Липецкой области, украинские беспилотники попытались нанести удар по Брянской области. Над территорией региона уничтожили четыре дрона самолетного типа.