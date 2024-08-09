В США рассказали о возмутившем республиканские штаты решении Байдена

FP: введенный Байденом запрет на экспорт СПГ возмутил республиканские штаты

Президент США Джо Байден приостановил выдачу разрешений на проведение проектов, связанных с СПГ, в качестве политического орудия, считает обозреватель журнала Foreign Policy (FP) Кит Джонсон.

«Пытаясь угодить избирателям, встревоженным проблемами с климатом, администрация Байдена анонсировала приостановку в выдаче разрешений на осуществление проектов по СПГ. Это возмутило как клиентов США в Азии и Европе, так и топливопроизводящие штаты США», — отметил он.

Обозреватель добавил, что недолгую паузу в отношении СПГ прервал суд в Луизиане, однако несмотря на это администрация президента США и ее преемники по-прежнему имеют почти полную свободу действий, решая, каким проектам давать зеленый свет, а каким нет — и на каких основаниях.

Ранее суд в Луизиане снял введенный Байденом запрет на экспорт СПГ. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство 16 штатов, в том числе Луизианы, Западной Вирджинии, Оклахомы, Техаса и Вайоминга, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон, поскольку приостановка выдачи лицензий нанесла ущерб экономике и привела к потере рабочих мест.