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12:34, 9 августа 2024Из жизни

В центре Москвы мужчина пришел в кафе со львенком

У москвича забрали львенка во время прогулки по городу

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве у мужчины забрали львенка во время прогулки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного Департамента природопользования и охраны окружающей.

Прохожий заметил маленького хищника у одного из кафе в центре столицы. Он сильно удивился и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители попросили у хозяина документы на животное, но их не оказалось. В результате полицейские забрали львенка у москвича прямо с прогулки.

Питомца передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования. Львенку около 1,5 месяца. Сейчас он находится в карантинном блоке, где ему обеспечивают соответствующие уход, питание и содержание.

Львы — опасные хищники, которые находятся в списке запрещенных к содержанию животных. Кроме того, они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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Ранее сообщалось, что москвич зашел в продуктовый магазин с тигренком. Посетители обратили внимание на дикое животное и сообщили о тигренке в правоохранительные органы. По требованию прокуратуры его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.

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      Антонина Черташ
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