В центре Москвы мужчина пришел в кафе со львенком

У москвича забрали львенка во время прогулки по городу

В Москве у мужчины забрали львенка во время прогулки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного Департамента природопользования и охраны окружающей.

Прохожий заметил маленького хищника у одного из кафе в центре столицы. Он сильно удивился и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители попросили у хозяина документы на животное, но их не оказалось. В результате полицейские забрали львенка у москвича прямо с прогулки.

Питомца передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования. Львенку около 1,5 месяца. Сейчас он находится в карантинном блоке, где ему обеспечивают соответствующие уход, питание и содержание.

Львы — опасные хищники, которые находятся в списке запрещенных к содержанию животных. Кроме того, они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ранее сообщалось, что москвич зашел в продуктовый магазин с тигренком. Посетители обратили внимание на дикое животное и сообщили о тигренке в правоохранительные органы. По требованию прокуратуры его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.