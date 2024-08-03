Москвич зашел в продуктовый магазин с тигренком и лишился животного

По требованию прокуратуры у жителя Москвы изъяли тигренка

Москвич зашел в продуктовый магазин с тигренком и лишился животного. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Как рассказали в надзорном органе, инцидент произошел в районе Раменки. Посетители магазина обратили внимание на сопровождавшее жителя Москвы животное и сообщили о тигренке в прокуратуру. Когда мужчина в следующий раз появился с диким зверем в городе, его остановили правоохранители. Тигренка по требованию прокуратуры изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.

«Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки детеныша хищного млекопитающего», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что спасенный в России амурский тигренок Синдбад нашел новый дом. Животное, которому помогли выжить в Хабаровском крае, подарили Минскому зоопарку.