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15:41, 9 августа 2024Экономика

В Японии произошло новое землетрясение

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: KYODO / Reuters

В префектуре Канагава на востоке Японии произошло землетрясение. О новых подземных толчках сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

Магнитуда землетрясения достигла 5,3. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощутили жители префектур Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио. О повреждении инфраструктуры и пострадавших информации не поступало. Как уточняет телеканал NHK, угроза цунами отсутствует.

Днем ранее, 8 августа, мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в Японии. Магнитуда подземных толчков достигла 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.

В результате пострадали как минимум три человека. Специалисты тогда предупредили о возможном цунами и не исключили повторения мощных землетрясений.

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      Нина Ташевская
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