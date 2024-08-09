В Японии произошло новое землетрясение

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В префектуре Канагава на востоке Японии произошло землетрясение. О новых подземных толчках сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

Магнитуда землетрясения достигла 5,3. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощутили жители префектур Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио. О повреждении инфраструктуры и пострадавших информации не поступало. Как уточняет телеканал NHK, угроза цунами отсутствует.

Днем ранее, 8 августа, мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в Японии. Магнитуда подземных толчков достигла 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.

В результате пострадали как минимум три человека. Специалисты тогда предупредили о возможном цунами и не исключили повторения мощных землетрясений.