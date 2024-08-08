Стало известно число пострадавших при мощном землетрясении в Японии

Kyodo: не менее трех человек пострадали от мощного землетрясения в Японии

Не менее трех человек пострадали от мощного землетрясения у юго-восточного побережья острова Кюсю в Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

«Поступила информация от служб спасения о пострадавшей женщине в префектуре Миядзаки и еще двух пострадавших в префектуре Кумамото», — стало известно агентству.

Авторы материала отметили, что какой-либо угрозы их жизням нет.

Землетрясение произошло в 16:43 по местному времени (10:43 по московскому времени). Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.