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22:27, 9 августа 2024Спорт

Винер оценила победу бывшей россиянки на Олимпийских играх-2024

Винер о победе Варфоломеев на Играх: все равно русская выигрывает первое место
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила в Telegram-канале победу на Олимпийских играх-2024 Дарьи Варфоломеев — бывшей россиянки, ныне представляющей Германию.

Винер напомнила, что Варфоломеев родом с Алтая и ранее выступала за Россию, после чего с родителями уехала в Германию. «Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа, все равно дает о себе знать. Все равно русская выигрывает первое место, как бы они не крутились и не вертелись», — подчеркнула она.

В индивидуальном многоборье 17-летняя Варфоломеев набрала 142,850 балла. Российские гимнастки отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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