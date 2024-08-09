Бывшая российская гимнастка выиграла золото Олимпийских игр

Экс-россиянка Варфоломеев принесла Германии олимпийское золото в гимнастике

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев принесла Германии золото Олимпийских игр — 2024 в художественной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В индивидуальном многоборье 17-летняя экс-россиянка Варфоломеев набрала 142,850 балла. Серебро завоевала болгарка Боряна Калейн (140,600), бронзовым призером стала итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет выступала за Россию. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Российские гимнастки отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. «Они даже сказали так: "Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: "Россия"», — рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.