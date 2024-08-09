Военное крыло ХАМАС присягнуло на верность новому главе политбюро

Бригада «Аль-Кассам» присягнула на верность главе политбюро ХАМАС Синвару

Военное крыло ХАМАС, бригада «Аль-Кассам», присягнуло на верность новому главе политбюро палестинского движения Яхье Синвару. Об этом сообщил представитель группировки Абу Убайда, передает Reuters.

«Мы заявляем о нашей полной готовности реализовать его решения», — заявил Абу Убайда в видеообращении.

6 августа Яхья Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС. Ранее он был лидером движения в секторе Газа. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» Синвара.

Журнал The Economist ранее предрек борьбу внутри ХАМАС, которая может определить будущее движения и будущее самой Палестины.