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22:35, 9 августа 2024Мир

Военное крыло ХАМАС присягнуло на верность новому главе политбюро

Бригада «Аль-Кассам» присягнула на верность главе политбюро ХАМАС Синвару

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Военное крыло ХАМАС, бригада «Аль-Кассам», присягнуло на верность новому главе политбюро палестинского движения Яхье Синвару. Об этом сообщил представитель группировки Абу Убайда, передает Reuters.

«Мы заявляем о нашей полной готовности реализовать его решения», — заявил Абу Убайда в видеообращении.

6 августа Яхья Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС. Ранее он был лидером движения в секторе Газа. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» Синвара.

Журнал The Economist ранее предрек борьбу внутри ХАМАС, которая может определить будущее движения и будущее самой Палестины.

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      Марина Совина
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