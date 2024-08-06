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23:40, 6 августа 2024Мир

В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС
Яхья ас-Синвар

Яхья ас-Синвар. Фото: Nidal Alwaheidi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара. С таким заявлением он выступил в соцсети X.

«Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании — еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли», — отметил Кац.

Напомним, ранее стало известно, что Яхья ас-Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании. Ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в отношении Израиля в ответ на покушение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Напомним, в ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».

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      Марина Совина
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