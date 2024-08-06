В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро ХАМАС Яхью ас-Синвара. С таким заявлением он выступил в соцсети X.

«Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании — еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли», — отметил Кац.

Напомним, ранее стало известно, что Яхья ас-Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании. Ранее ас-Синвар был лидером движения в секторе Газа.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в отношении Израиля в ответ на покушение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Напомним, в ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».