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17:27, 9 августа 2024Забота о себе

Врач предупредила о повышенном риске развития рака кожи для некоторых людей

Онколог Орлова: светлокожие люди в зоне повышенного риска развития рака кожи

Фото: Joe Pizzio / Unsplash

Онколог, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кристина Орлова предупредила, что светлокожие и некоторые другие люди находятся в зоне повышенного риска развития рака кожи. Ее слова приводит «Российская газета».

По словам врача, в зоне повышенного риска развития меланомы находятся люди с первым и вторым фототипами кожи. Чаще всего люди с этими типами кожи не загорают, а обгорают до ожогов.

Также, продолжила Орлова, рискуют столкнуться с меланомой те, у кого больше 50 родинок, и люди с гигантским врожденным невусом. «Надо быть осторожными и тем, у кого более десяти диспластических невусов, а также если в семье были случаи меланомы. Также риск повышен у людей, которым необходимо принимать иммуносупрессивные препараты по поводу других заболеваний», — перечислила онколог.

Самым большим провокатором развития меланомы врач назвала ультрафиолетовое излучение. К тому же риск развития удваивается, если в течение жизни человек получил более пяти солнечных ожогов.

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      Вера Владзиевская
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