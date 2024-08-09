Глава Кременной Третьяков: ВСУ атаковали больницу, пострадала сотрудница

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали больницу в Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«В очередной раз наш город стал мишенью для атак со стороны ВСУ. Сегодня был нанесен удар по городской больнице», — сказано в публикации. В результате была ранена сотрудница медучреждения.

Он уточнил, что значительно были повреждены здания и две машины скорой помощи. По его словам, это угрожает оказанию неотложной помощи населению города.

19 июля шесть человек получили ранения при атаке украинских войск по центру Кременной. Как сообщалось, удары были нанесены по зданиям госучреждений, магазинам и многоквартирным домам. Помимо этого, загорелись несколько торговых павильонов на рынке.