Nature Communications: обнаружены неожиданные выбросы метана на Аляске

Ученые Университета Аляски в Фэрбанксе обнаружила неожиданные выбросы метана — мощного парникового газа — из сухих горных экосистем Аляски. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты использовали методы радиоуглеродного датирования, геофизические измерения, микробную генетику и прямое бурение почвы. Оказалось, что выбросы метана в основном происходят из специфических формаций, называемых таликами — незамерзающими карманами почвы, погребенными под вечной мерзлотой. Талики создают условия для активности микробов, что способствует выделению метана в течение всего года, включая зимние месяцы.

Особое внимание исследователи уделили участкам с едомой — богатой органикой вечной мерзлотой плейстоценового возраста. Эти отложения, богатые углеродом, простираются на десятки метров вглубь земли и характеризуются высоким содержанием ила, что препятствует проникновению кислорода и способствует образованию метана. Талики на таких участках развиваются с ускоренной скоростью, особенно в условиях продолжающегося потепления Арктики.

Открытие бросает вызов традиционным представлениям, согласно которым выбросы метана обычно связаны с водно-болотными угодьями, где благоприятные условия для микробов создаются благодаря низкому уровню кислорода. В данном случае выбросы метана на сухих участках оказались выше, чем на болотах.

По данным дистанционного зондирования и численного моделирования, термокарстовые курганы — особенности ландшафта, возникающие в результате таяния подземного льда — будут широко распространены к XXII веку. Это явление связано с продолжающимся потеплением, которое способствует развитию талика и, как следствие, увеличению выбросов метана. Несмотря на то, что едома занимает всего три процента площади региона вечной мерзлоты, она содержит более 25 процентов всего углерода, хранящегося в северной вечной мерзлоте.

Полученные данные указывают на то, что вклад вечной мерзлоты в углеродный баланс будет значительно выше, чем предполагалось ранее, что может ускорить глобальное изменение климата.