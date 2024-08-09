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10:11, 9 августа 2024Путешествия

Застрявшим в Анапе россиянам раскрыли способы выбраться с курорта

АТОР: выбраться из Анапы можно автобусом и самолетом через Сочи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне, застрявшие в Анапе из-за высоких цен на билеты, могут выбраться из города на автобусе. Способы вернуться с курорта путешественникам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты рекомендуют туристам не тратить время на поиски железнодорожных билетов с пересадками и воспользоваться рейсовыми автобусами до Москвы. Отмечается, что это наиболее удобный и дешевый вариант — стоимость билета составляет 4-8 тысяч рублей.

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Кроме того, можно взять автотрансфер из Анапы до Сочи и улететь оттуда самолетом. В августе траты на такой путь достигают 31-73 тысячи рублей за двоих. «Выглядит достаточно дорого, для семей с детьми тарифы заградительные: это почти цена проживания в отеле в Анапе», — предупреждают в АТОР.

Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за дорогих обратных билетов. В августе доступны только стыковочные маршруты, а стоимость поездок превышает 70 тысяч рублей с человека.

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      Мария Борисова
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