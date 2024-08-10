IBA оценила победу на Олимпиаде-2024 провалившей гендерный тест боксерши

IBA выразила сожаление в связи с победой боксерши Хелиф на Олимпиаде-2024

Международная ассоциация бокса (IBA) прокомментировала завоевание золотой награды Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов алжирской боксершей Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. Об этом сообщается на сайте организации.

IBA выразила сожаление в связи с победой спортсменки. По ее мнению, соревнования с не имеющими права для выступления спортсменами небезопасны и несправедливы для боксеров-женщин. В организации заявили, что Международный олимпийский комитет (МОК) пренебрегает безопасностью женщин-боксеров ради того, чтобы любой ценой раскритиковать IBA.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году. Это вызвало критику среди общественности.