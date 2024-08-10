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22:05, 10 августа 2024Спорт

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Краснодар» дома обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В первом тайме хозяев вывел вперед Жоау Батчи. Во второй половине игры равенство восстановил Игорь Дивеев, а победный мяч в концовке забил Виктор Тормена.

ЦСКА с семью очками находится на четвертом месте в чемпионате. В активе «Краснодара» шесть очков, клуб занимает шестую позицию.

«Краснодар» в следующем туре 18 августа дома примет «Нижний Новгород». ЦСКА в тот же день на своем поле сыграет с «Локомотивом».

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      Алексей Гусев
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