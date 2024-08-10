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17:11, 10 августа 2024Спорт

«Локомотив» обыграл дебютанта РПЛ и вышел на третье место

«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел на третье место в РПЛ
Эгаш Касинтура (слева) и Алексей Батраков

Эгаш Касинтура (слева) и Алексей Батраков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Илья Самошников и Евгений Морозов.

«Локомотив» набрал девять очков и вышел на третье место в чемпионате России. Дебютант РПЛ «Динамо» имеет в активе два очка и располагается на 13-й позиции.

«Локомотив» в следующем туре 18 августа на выезде сыграет с ЦСКА. Ранее он уже разгромил «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ. Динамовцы днем позже дома также сыграют с грозненским «Ахматом».

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      Алексей Гусев
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